رياضة | باريس سان جيرمان يستعد لوداع نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يستعد لوداع نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان من الرحيل عن النادي الفرنسي في نهاية الموسم الجاري.

وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن باريس يستعد لوداع نيمار في الصيف المقبل وعلى نادي برشلونة تجهيز عرض لضم اللاعب البرازيلي.

وأفادت صحيفة "الماركا" الإسبانية بأنه يجب على برشلونة أن يجهز عرض بقيمة 180 مليون يورو من أجل إجبار ملاك نادي باريس سان جيرمان على رحيل نيمار في الصيف المقبل.

وأضافت الصحيفة بأن المبلغ السابق الذي طلبه ملاك باريس سان جيرمان والمقدر بـ300 مليون يورو ليس مقبولًا وبعيد جدًا.

وتابعت الصحيفة بأن كل ش يشير إلى عودة نيمار إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل.