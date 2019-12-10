رياضة | مانشستر يونايتد يتحدى ريال مدريد لخطف هدفه في يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يتحدى ريال مدريد لخطف هدفه في يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إن مانشستر يونايتد سيواجه اهتمامًا منافسًا من مجموعة من الأندية المنافسة لتوقيع لاعب خط وسط توتنهام هوتسبر ، الدنماركي كريستيان إريكسن.

كان الدنماركي ، الذي ينتهي عقده في نهاية هذا الموسم ، موضع اهتمام من الشياطين الحمر خلال الصيف.

يقال إن خوسيه مورينيو مدرب توتنهام ، عقب محادثاته مع إريكسن ، يقبل أن اللاعب يريد المضي قدمًا في نهاية الموسم الحالي.

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وفقًا لـ 90 دقيقة ، فإن يونايتد ليس هو النادي الوحيد الذي سيتعامل مع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا.

يُقال إن كل من ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة وبايرن ميونيخ جميعهم مرشحون في السباق للتعاقد مع إريكسن.

أشارت بعض المصادر إلى أنه من أجل تجنب خسارة إيريكسين مجانًا في يونيو ، سيعاقب توتنهام على الانتقال من نادي شمال لندن في يناير.