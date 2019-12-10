رياضة | الأهلي يرفض فتح باب الاستبدال في يناير ويخطر اتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يرفض فتح باب الاستبدال في يناير ويخطر اتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرفض مسئولو النادي الأهلي فكرة فتح باب الاستبدال في يناير المقبل، والتي طالبت به بعض الأندية.

وأخطر مسئولو النادي الأحمر اتحاد الكرة بضرورة تطبيق اللوائح وأن النادي متمسك بها ويرفض تعديلها في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم أنه متضرر من الأمر في ظل الإصابات التي يعاني منها الفريق الأحمر هذ الموسم.

ويحق لأي ناد يشارك في الدوري المصري أن يقوم باستبدال لاعبين اثنين في قائمته خلال فترة الانتقالات الشتوية، لكن هناك بعض الأندية التي طلبت من اتحاد الكرة فتح باب الاستبدال لكن اتحاد الكرة لم يحسم هذا الأمر حتى الآن.

ويستعد الأهلي لمواجهة مضيفه وادي دجلة غدًأ الأربعاء على استاد السلام في إطار مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثالث على سلم ترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة من 4 مباريات بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري والمقاولون العرب برصيد 13 نقطة حيث يأتي زعيم الثغر في المركز الأول برصيد 13 نقطة من 6 مباريات ونفس الأمر لذئاب الجبل صاحب المركز الثاني.