جورجينا تتفوق على زوجة ليونيل ميسي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تفوقت عارضة الأزياء الإسبانية، جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، على أنتونيلا روكوزو، زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، في منافسة بعيد عن كرة القدم.

صحيفة “ذا صن” الإنجليزية، قارنت بين نشاط أنتونيلا روكوزو وجورجينا رودريجيزـ على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وتحديدا فيما يخص العائد المالي من كل منشور إعلاني على صفحتيهما.

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المنافسة والمقارنة الدائمة بين نجمي الكرة العالمية كريستيانو رونالدو وليونيل وميسي، لم تبعد شريكتيهما عن الأضواء.

ووفقا للصحيفة، تتفوق جورجينا التي تعمل كـ”موديل” إذ تنقلت بين الكثير من بيوت الأزياء قبل ارتباطها برونالدو، من حيث عدد المتابعين لحسابها الرسمي فهي تملك 14,5 مليون متابع، مقابل 11,8 مليون متابع لأنتونيلا.

جورجينا تحقق عائدا ماليا من كل منشور إعلاني على حسابها الشخصي يبلغ 29,587 جنيها إسترلينيا، بالمقابل تنال أنتونيلا 23,915 جنيها إسترلينيا.. وتعد حاليا واجهة إعلانية لخط إنتاج ملابس رياضية نسائية تحمل علامتها التجارية، كما تتولى إدارة عيادة طبية متخصصة في التجميل وزراعة الشعر أسسها رونالدو لها قبل أشهر.

في المقابل، تعمل أنتونيلا في مجال صناعة وتجارة الأحذية النسائية، بالشراكة مع صوفيا بالبي زوجة النجم الأوروجوياني لويس سواريز هداف برشلونة.