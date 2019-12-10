شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن المصري خالد غنيم المرشح لتدريب منافس الأهلي: عمل في أتليتكو مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ربطت تقارير صحفية عدد من المدربين المصريين بتدريب الهلال السوداني، عقب إقالة الأخير لمدربه صالح آدم، إثر هزيمته من الأهلي بهدفين لهدف، في الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا، فيما تضمنت الأسماء اسم خالد غنيم، وهو الذي قد يكون غير معروف بشكل كبير للجماهير المصرية.

«المصري اليوم» يرصد 10 معلومات عن المرشح لتدريب منافس الأهلي في مجموعات دوري الأبطال.

1. اسمه بالكامل: خالد محمد عطية غنيم.

2. يحمل «غنيم» الجنسيتين المصرية والإسبانية.

3. حصل «غنيم» على رخصة تدريبية A من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليويفا.

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4. بدأ رحلته التدريبية في إسبانيا في يوليو 2014، عندما تولى قيادة إحدى فرق الناشئين بنادي أتليتكو مدريد، وفي الوقت نفسه مساعدًا لمدرب الرديف للروخيبلانكوس.

5. عمل مع ثلاثة مدربين خلال موسم واحد قضاه في منصبه مع أتليتكو مدريد، وهم كارلوس سانشيز أجيار وأوسكار مينا وروبيرتو فريسنيدوسو، في دوري الدرجة الثالثة، وهو الموسم الذي أنهى فيه الفريق المنافسة في المركز 18.

6. رحل «غنيم» عن أصحاب الرداء الأحمر والأبيض في يونيو 2015.

7. في موسم 2015-2016، تولى «غنيم» تدريب فريق الشباب تحت 19 عامًا لنادي موستوليس، ليرحل بعد موسم واحد فقط أيضًا.

8. انتقل «غنيم» للعمل كمساعد للمدرب خوابي بينيادو في رديف ريو فايكانو موسم 2016-2017، ليبقى في منصبه لموسم واحد مجددًا.

9. تولي المصري الإسباني تدريب فريق سي دي سان بيدرو بدوري المقاطعات في العاصمة الإسبانية مدريد في موسم 2017-2018، لكنه كعادته رحل مجددًا بعد موسم واحد.

10. عاد «غنيم» إلى ريو فايكانو في موسم 2018-2019 ليتولى تدريب فريق الشباب تحت 19 عامًا.