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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نتيجة قرعة دوري أبطال آسيا للموسم الجديد 2019/2020.. مباريات نارية في دور المجموعات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
أجريت منذ قليل مراسم قرعة منافسات دوري أبطال آسيا للموسم الجديد 2019/2020، بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في العاصمة الماليزية "كوالالمبور".
وتبدأ مباريات الملحق لغرب القارة 30 يناير المقبل، ومن ثم يتواجد 24 فريق بدور المجموعات، بينما ينطلق دور المجموعات في فبراير المقبل.
وأسفرت القرعة عن متوازنة إلى حد كبير لجميع فرق غرب آسيا، حيث توزعت القوة بين المجموعات المختلفة. وجاءت قرعة مجموعات دوري أبطال آسيا كما يلي ..
المجموعة الأولى : الوحدة الإماراتي – الشرطة العراقي - الفائز من قطر إيران والأردن والكويت - الفائز من أوزباكستان وطاجكستان والسعودية
المجموعة الثانية : الهلال - شباب الأهلي – باختاكور اأوزبكي - الفائز من قطر والبحرين
المجموعة الثالثة : الدحيل القطري – التعاون السعودي – الشارقة الإماراتي – بريسبوليس الإيراني
المجموعة الرابعة : سبهان الإيراني – السد القطري - النصر السعودي - الفائز من أندية أوزباكستان والعراق والإمارات
يُذكر أن نادي الهلال السعودي يدخل النسخة الحالية وهو حاملاً لقب البطولة، بعدما تغلب على نادي أوراوا ريدز الياباني في النهائي بنتيجة 3\0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
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