شكرا لقرائتكم مواعيد مباريات الأهلي الأربعة المتبقية فى دوري أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن النادى الأهلي أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف حدد مواعيد باقي مبارياته في دور مجموعات ببطولة دوري أبطال افريقيا. وجاءت أجندة مواعيد المباريات الأربعة المتبقية للاهلى بدوري أبطال إفريقيا كتالى الأهلي ضد بلاتينيوم 28 ديسمبر الجاري بلاتينيوم أمام الأهلى 12 يناير 2020 الاهلي ضد النجم الساحلي 24 يناير2020 Advertisements الهلال السودانى أمام الاهلى 1 فبراير2020 فيما يحل الاهلى ثالثا فى ترتيب المجموعة بعد فوز النجم الساحلي على بلاتينيوم 1- النجم الساحلي التونسي في المركز الأول برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين. 2- الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في مباراة والهزيمة في أخرى. 3- الأهلي المصري في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بعد الفوز في مباراة والهزيمة في أخرى. 4- بلاتينيوم ستارز الزيمبابوي في المركز الرابع بدون رصيد من النقاط، بعد هزيمته في مباراتين.

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