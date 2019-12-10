شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يحسم الجدل حول موعد مباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي الجدل حول موعد مباراة بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوي حيث أكد امها ستقام في موعدها يوم 28 ديسمبر الجاري في مصر، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ونفى عبدالحفيظ وجود أي تغيير فى موعد المباراة كما أثير مؤخرا، مشيرا إلى أن الاهلي سيواجه بلاتينيوم في نفس الموعد المحدد سلفا يوم 28 ديسمبر في الجولة الثالثة، على أن يلتقي الفريقان يوم 11 يناير في زيمبابوي ضمن منافسات الجولة الرابعة.

وفاز الأهلي قد على الهلال السوداني بهدفين مقابل هدف في الجولة الثانية، وحصد الفريق أول ثلاث نقاط في منافسات المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه كلا من النجم الساحلي وبلاتينيوم بطل زيمبابوي والهلال السوداني.