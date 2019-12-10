شكرا لقرائتكم السلحدار يطالب لاعبو الإسماعيلى بالفوز على المقاصة لمصالحة الجماهير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حث أدهم السلحدار المدير الفنى المؤقت للإسماعيلى لاعبى فريقه على الفوز على المقاصة لمصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج على الصعيد المحلى وتراجع مركز الدراويش بجدول المسابقة . ويحتل الاسماعيلى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى واحدة وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 3 اهداف وتلقت شباكه 7 أهداف . Advertisements ويواجه الاسماعيلى نظيره مصر المقاصة فى الخامسة عصر غداً الاربعاء على ستاد الاسماعيلية ضمن مواجهات الاسبوع السابع للدوري . وقال السلحدار للاعبى الاسماعيلى أن الصعود لدور الـ 16 بكأس مصر عقب الفوز على الاعلاميين والتأهل لدور الثمانية بالبطولة العربية ينبغى أن يكون دافعاً لتصحيح النتائج فى بطولة الدوري .

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