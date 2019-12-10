شكرا لقرائتكم أنا جمهوري واقف فى ضهري..الأهلي يحتفل بتصدره أكثر الهاشتاجات على توتير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرصت صفحة النادى الاهلى الرسمية عبر تويتر على الاحتفال بتصدر ناديها لأكثر وسوم أندية كرة القدم استخداماً فى مصر خلال 2019 . ونشرت الصفحة قائمة أكثر الوسوم استخداماً فى مصر وعلقت : "أنا جمهوري واقف فى ضهري.. نمبر 1 وأنتُ عارفين " Advertisements

Capture وواصل النادي الأهلى تصدره لأكثر وسوم "هاشتاجات" أندية كرة القدم استخداما فى مصر خلال العام الجارى 2019 على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر". وجاء النادي الأهلى فى المركز الأول للعام الثالث على التوالى، يليه الزمالك فى المركز الثانى للمرة الثانية على التوالى، فيما احتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث.

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