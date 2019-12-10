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الإسماعيلي يرصد مكافأت ضخمة لتخطى الاتحاد السكندى فى البطولة العربية

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جدة - عمرو شويل أعلن المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الاسماعيلى عن تخصيص مكافأت ضخمة للفريق فى حال تخطى عقبة الاتحاد السكندى والصعود للدور قبل النهائى من البطولة العربية.

 

وأسفرت قرعة دور الـ 8 للبطولة العربية، عن صدام مصرى خالص، سيجمع الاتحاد السكندرى والإسماعيلى، كما أوقعت القرعة الشباب السعودى، فى مواجهة الشرطة العراقى، بينما سيواجه الاتحاد السعودى، نظيره أولمبيك أسفى المغربى.

 

فى حين، سيواجه الرجاء البيضاوى المغربى الفائز من مجموع مواجهتى مباراة الدور ثمن النهائى بين القوة الجوية العراقى، ومولودية الجزائر.

 

وفى الدور نصف النهائى، سيواجه الفائز من مباراتى الاتحاد والإسماعيلى، الفائز من مجموع مواجهتي (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).

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بينما سيلتقى الفائز من مجموع مواجهتي الشباب السعودى والشرطة العراقى، مع الفائز من الاتحاد السعودى وأولمبيك أسفى المغربى.

 

كان الإسماعيلى قد حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على الجزيرة الإماراتى بثنائية نظيفة فى لقاء العودة الذى أقيم بينهما باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى دور الـ16 لبطولة العربية، ليتأهل الدراويش لدور الثمانية للبطولة نظرًا لفوزه فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شىء فى لقاء الذهاب.

 

ويحلم عشاق الإسماعيلى بمواصلة النتائج الجيدة بالبطولة العربية لاستمرار حلم الفوز باللقب والصعود لمنصات التتويج التى غاب عنها الدراويش منذ 17 عامًا، ويتسلح النادى الأصفر بالصفقات الجديدة التى أبرمها والتى أحدثت تغييرًا جذريًا فى شكل الفريق الأصفر.

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