شكرا لقرائتكم حكام مباراتى الدوري اليوم.. سلامة وعادل يديران موقعتى الجونة وسموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
- الجونة مع إنبى : محمد سلامة ميدو واحمد الفار ومحمد السيد ..وعصام بكر حكما رابعا.
يستضيف الانتاج الحربي نظيره سموحة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، خلال المباراة التي تقام على ملعب السلام ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري العام.
وحذر حسام حسن المدير الفني لسموحة لاعبو الفريق من انتفاضة الانتاج الحربي في مسابقة الدوري العام، خاصة وأن الانتاج ودع بطولة كأس مصر مؤخراً بخسارة مفاجئة أمام أبي قير للأسمدة بنتيجة 4/2 بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
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