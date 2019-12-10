شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو حكما لمباراة الجونة وانبى..ومحمد عادل للإنتاج وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباراتى اليوم ضمن الاسبوع السابع لمسابقة الدورى الممتاز ، على النحو التالى: - الجونة مع انبى : محمد سلامة ميدو واحمد الفار ومحمد السيد ..وعصام بكر حكما رابعا.

- الانتاج الحربي مع سموحة : محمد عادل وكريم ناهيا ومحمد عبد القادر ..ومحمد التابعى حكما رابعا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميدو حكما لمباراة الجونة وانبى..ومحمد عادل للإنتاج وسموحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.