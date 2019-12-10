شكرا لقرائتكم خبر عن ثانى الصفقات الشتوية تثير الخلاف فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتماعات متواصلة تعقدها لجنة التخطيط بالأهلى مع السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، لحسم عدد من الملفات المهمة، والتى يعد أبرزها ملف الصفقات الشتوية واللاعبين الرحلين، ووضع استراتيجية منظومة الكرة خلال الفترة المقبلة.

وعلم الخليج 365 أن فايلر طلب بشكل صريح التعاقد مع مهاجم أجنبى مميز، مقترحاً على الإدارة الحمراء التعاقد مع النيجيرى إيليكى مهاجم لوزيرن، والذى أشرف فايلر على تدريبه خلال فترة تدريبه للفريق السويسرى قبل توقيعه للأهلى مطلع الموسم الجارى، فى الوقت الذى لم يحسم فايلر موقفه من مركز الصفقة الثانية التى يحق للنادى الأهلى إبرامها.

واستقر فايلر فى البداية على التعاقد مع جناح مهاجم بجانب المهاجم الصريح، إلا أن الإصابات التى ضربت خط الوسط والدفاع أجبرت فايلر على إعادة التفكير فى الأمر ومراجعة حساباته الفنية، قبل ابلاغ الإدارة الحمراء بقراره الأخير فيما يخص الصفقة الثانية فى الميركاتو الشتوى.