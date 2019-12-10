سوبر كورة.. الزمالك VS بيراميدز .. قيادة فرنسية مشتركة لتصحيح المسار بالدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة تفصلنا عن المواجهة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري، هذه الساعات يعيشها الشارع الرياضي وخاصة جماهير الزمالك بترقب وقلق وتوتر، فالفارس الأبيض لا يحتمل مزيدا من النتائج المخيبة لآمال جمهوره بعدما خسر 5 نقاط في آخر مواجهتين بالدوري، فيما يسعى بيراميدز للظهور بصورة مشابهة لتلك التي ظهرعليها في الكونفدرالية. وحتى تكون المقارنة متساوية بين مدربا الفريقين كارتيرون وديسابر فلا تمنحنا الفترة القصيرة التي تولى فيها مدرب الزمالك القيادة الفنية مساحة لفرد أرقام ورصد أخصائيات وقياسا بالمواجهتين اللتان خاضهما كارتيرون فقد نجح في حصد العلامة الكاملة بفوزين على الشرقية وأول أغسطس، فيما حقق ديسابر مع بيراميدز فوزين كبيرين في أخر مباراتين على النجوم وبطل نيجيريا في الكونفدرالية. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة.. من هنا

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