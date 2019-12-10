الطلائع يستعيد جهود على الفيل أمام الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد فريق طلائع الجيش جهود لاعبه "على الفيل" فى مباراة الزمالك المقبلة، بعدما غاب عن مواجهة دكرنس للايقاف بعد الحصول على الانذار الثالث
وفاز طلائع الجيش على دكرنس بهدف دون رد فى دور الـ 32 لبطولة كأس مصر سجله حسام باولو .
ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الزمالك المقرر لها الاثنين المقبل بالجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام على استاد الجيش بالسويس
وخسرالطلائع مباراته الأخيرة بالدوري أمام سموحة بهدفين مقابل هدف بينما تأجلت مباراته مع أسوان فى الجولة السابعة للمسابقة .
ويبحث فريق الطلائع عن استمرار مسيرة الانتصارات بعد تحقيقه الفوز الأول هذا الموسم فى بطولة كأس مصر بينما لم يحقق الفوز حتى الآن فى بطولة الدوري
ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات تعادل فى 4 وخسر 2 وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف .
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