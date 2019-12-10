عمر جمال لـ"سوبر كورة": الأهلى "برىء" من سقوط الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مارادونا الدراويش، هكذا كانت تلقبه جماهير النادى الإسماعيلى خلال مسيرته الحافلة داخل القلعة الصفراء عمر جمال، هو أحد النجوم البارزين فى تاريخ برازيل مصر والذى كان محط طمع قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك.
سوبر كورة تحدث مع النجم الموهوب والذى توج مع الفراعنة بلقبى كأس أمم أفريقيا من الثلاثية الذهبية، ليكشف أسرار وكواليس مفاوضات الأهلى ورحلته القصية فى الزمالك ..وسر سقوط الدراويش، كيف يفكر لمشواره التدريبى مع الزرقا.
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