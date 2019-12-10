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شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلى يصرف مكافأة خاصة لرباعى المنتخب الاولمبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة النادى الاسماعيلى صرف مكافأة لرباعى المنتخب الأولمبى ” عبد الرحمن مجدى ، محمد صادق ، وجيه عبد الحكيم وأحمدأيمن ” بعد حصولهم على بطولة أفريقيا وتحقيق الصعود لأوليمبياد طوكيو القادمة
ويأتى هذا القرار من أجل تحفيز الرباعى على مواصلة التألق الدولى وإعلاء اسم الدراويش فى المحافل الدولية.
وحرص رئيس الاسماعيلى ، على تكريم رباعى المنتخب الاولمبى كما إجتماعا مع الجهاز الفنى ولاعبى الفريق داخل أروقة النادى بحضور المهندس تامر موسى عضو مجلس الادارة ، عبد الرحمن أنوس عضو اللجنة الفنية بالاضافة الى محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات.
وجه ” عثمان ” خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام والتكاتف فى المرحلة المقبلة من أجل تعديل مسار الفريق فى المسابقة المحلية وتحقيق الصعود للدور قبل النهائى فى البطولة العربية.
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