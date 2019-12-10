الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

موعد ومعلق والتشكيل المتوقع والقناة الناقلة لمباراة ليفربول وسالزبورج في دوري أبطال أوروبا



محمد الدمتناوي

يحل فريق ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الثلاثاء، ضيفاً ثقيلا أمام نظيره فريق سالزبورج النمساوي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويسعى الريدز إلى تحقيق نتيجة إيجابية من أجل خطف بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر.

موعد مباراة ليفربول وسالزبورج

تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 7:55 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ 8:55 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وسالزبورج

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd1.

مُعلق مباراة ليفربول وسالزبورج

يعلق حفيظ دراجي على المباراة.

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ومن المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: روبرتسون، فان دايك، جوميز، أرنولد.

خط الوسط: هندرسون، تشامبرلين، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو.

التشكيل المتوقع لـ سالزبورج أمام ليفربول:

حراسة المرمى: ستانكوفيتش.

خط الدفاع: راماليو، نيسين، فوبر، أولمر.

خط الوسط: مينامينو، يونوزوفيتش، مويبو، سوبوسلاي.

خط الهجوم: هالاند، هوانج تشان.

ويتصدر ليفربول المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد سالزبورج في المركز الثالث برصيد 7 نقاط.