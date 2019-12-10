- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة قرعة دوري أبطال آسيا 2020 لجميع الفرق المتأهلة لدور المجموعات والان مع التفاصيل
الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
ساعات من تدشين نسخة 2020 من البطولة الأهم في قارة آسيا، وذلك بإجراء قرعة دور المجموعات، فما هو موعد قرعة دوري أبطال آسيا 2020، وما هي القنوات الناقلة لها وأين ستقام؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير.
اقتربنا من بداية النسخة 39 من دوري أبطال آسيا التي ستمتد طوال عام 2020، والتي ستحمل الرقم 18 في تاريخ المسابقة منذ تغيير شكلها ونظامها إلى القائم في الوقت الحالي.
ستكون بداية الدور التمهيدي من المسابقة الأهم في القارة الصفراء في 14 يناير 2020، الموافق 19 جمادى الأولى 1441 هجريًا، وسيشارك في هذا الدور العديد من الفرق العربية مثل الزوراء العراقي والرفاع البحريني والفيصلي الأردني الذي سيواجه الكويت الكويتي.
فاز الهلال بدوري أبطال آسيا 2019 بعد غياب استمر لقرابة الربع قرن عن منصة التتويج، وكان ذلك على حساب أوراوا ريدز الذي اقتنص الكأس من الزعيم منذ عامين وتحديدًا في 2017، وبذلك سيشارك الموج الأزرق في كأس العالم للأندية 2019 التي ستنطلق بعد أيام، وتحديدًا في 11 ديسمبر 2019، الموافق 14 ربيع الآخر 1441 هجريًا.
وستقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وستبدأ في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والنصف ظهرًا بتوقيت الإمارات.
الفرق المتأهلة لدوري أبطال آسيا 2020
|الغرب
|الشرق
|الشارقة
|جيونبوك هيونداي
|شباب الأهلي دبي
|سوون سامسونج
|الوحدة
|أولسان هيونداي
|النصر
|سيدني
|التعاون
|جوهور دارول
|الهلال
|الدوري السعودي
|السد
|بيرث جلوري
|الدحيل
|كاشيما آنتلرز
|بيرسبوليس
|بكين
|سيباهان
|يوكوهاما
|باختاكور
|شنجهاي
|الشرطة
|جوانزو
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة قرعة دوري أبطال آسيا 2020 لجميع الفرق المتأهلة لدور المجموعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.