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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

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محمد الدمتناوي 0 تبليغ

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الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

تقام اليوم الثلاثاء 10-12-2019 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة أمام سالزبورج في .

حيث يلاقي الجونة نظيره إنبي في .

ويلتقي ليفربول مع سالزبورج، وبرشلونة مع إنتر ميلان، في دوري أبطال أوروبا.

ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية ، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري المصري

الجونة x إنبي، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة ON SPORT.

الإنتاج الحربي x سموحة، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة ON SPORT.

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مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

ريد بول سالزبورج النمساوي x ليفربول الإنجليزي، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

نابولي × جينك، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

× ليل، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

بوروسيا دورتموند × سلافيا براج، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

ليون × لايبزيج، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

بنفيكا × زينيت، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

أياكس × فالنسيا، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

إنتر ميلان × ، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

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