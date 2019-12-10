مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 10 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

تقام اليوم الثلاثاء 10-12-2019 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة ليفربول أمام سالزبورج في دوري أبطال أوروبا.



حيث يلاقي الجونة نظيره إنبي في الدوري المصري.

ويلتقي ليفربول مع سالزبورج، وبرشلونة مع إنتر ميلان، في دوري أبطال أوروبا.

ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري المصري

الجونة x إنبي، تقام المباراة في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على قناة ON SPORT.

الإنتاج الحربي x سموحة، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة ON SPORT.

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مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

ريد بول سالزبورج النمساوي x ليفربول الإنجليزي، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

نابولي × جينك، تقام المباراة في تمام 7:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

تشيلسي × ليل، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

بوروسيا دورتموند × سلافيا براج، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

ليون × لايبزيج، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

بنفيكا × زينيت، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

أياكس × فالنسيا، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

إنتر ميلان × برشلونة، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.