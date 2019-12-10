شكرا لقرائتكم خبر عن «راموس» يكشف عن اسم خليفته والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف النجم الإسباني سيرجيو راموس عن اسم اللاعب الذي قد يكون خليفته في الملاعب عقب اعتزاله، مؤكدًا أنه «لاعب للمستقبل».
وأوضح «راموس»، في حوار مع نجم ريـال مدريد السابق إيفان زامورانو لشبكة TUDN، ردًا على سؤال حول من يعتقد أنه قد يكون خليفته: «في النهاية المقارنات ليست جيدة أبدًا، هناك العديد من المواهب في ريـال مدريد، وفي السوق هناك لاعبون جيدون يمكن للفرق التعاقد معها».
وأضاف: «دي ليخت هو مدافع واعد جدًا، هو يحتاج إلى الخبرة، لكنه لاعب للمستقبل».
كانت هذه تفاصيل خبر «راموس» يكشف عن اسم خليفته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.