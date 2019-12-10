شكرا لقرائتكم خبر عن «راموس» يكشف عن اسم خليفته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف النجم الإسباني سيرجيو راموس عن اسم اللاعب الذي قد يكون خليفته في الملاعب عقب اعتزاله، مؤكدًا أنه «لاعب للمستقبل».

وأوضح «راموس»، في حوار مع نجم ريـال مدريد السابق إيفان زامورانو لشبكة TUDN، ردًا على سؤال حول من يعتقد أنه قد يكون خليفته: «في النهاية المقارنات ليست جيدة أبدًا، هناك العديد من المواهب في ريـال مدريد، وفي السوق هناك لاعبون جيدون يمكن للفرق التعاقد معها».

وأضاف: «دي ليخت هو مدافع واعد جدًا، هو يحتاج إلى الخبرة، لكنه لاعب للمستقبل».