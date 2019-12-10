مشاهدة قرعة دوري أبطال آسيا 2020 لجميع الفرق المتأهلة لدور المجموعات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

ساعات من تدشين نسخة 2020 من البطولة الأهم في قارة آسيا، وذلك بإجراء قرعة دور المجموعات، فما هو موعد قرعة دوري أبطال آسيا 2020، وما هي القنوات الناقلة لها وأين ستقام؟ هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير.



اقتربنا من بداية النسخة 39 من دوري أبطال آسيا التي ستمتد طوال عام 2020، والتي ستحمل الرقم 18 في تاريخ المسابقة منذ تغيير شكلها ونظامها إلى القائم في الوقت الحالي.

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ستكون بداية الدور التمهيدي من المسابقة الأهم في القارة الصفراء في 14 يناير 2020، الموافق 19 جمادى الأولى 1441 هجريًا، وسيشارك في هذا الدور العديد من الفرق العربية مثل الزوراء العراقي والرفاع البحريني والفيصلي الأردني الذي سيواجه الكويت الكويتي.

فاز الهلال بدوري أبطال آسيا 2019 بعد غياب استمر لقرابة الربع قرن عن منصة التتويج، وكان ذلك على حساب أوراوا ريدز الذي اقتنص الكأس من الزعيم منذ عامين وتحديدًا في 2017، وبذلك سيشارك الموج الأزرق في كأس العالم للأندية 2019 التي ستنطلق بعد أيام، وتحديدًا في 11 ديسمبر 2019، الموافق 14 ربيع الآخر 1441 هجريًا.

وستقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وستبدأ في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والنصف ظهرًا بتوقيت الإمارات.