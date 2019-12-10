شكرا لقرائتكم جيانا فاروق لاعبة الأهلى ومنتخب الكاراتيه تحتفل بعيد ميلادها الـ 25 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
واستطاعت جيانا رغم سنها الصغير أن تحقق الكثير من البطولات و الألقاب ،وصلت إلى 7 ميداليات ذهبية ببطولات العالم و13 ذهبية في البطولات الدولية الأخرى إضافة إلى 15 ميدالية فضية.
وكانت اخر بطولة حققتها جيانا فاروق ذهبية بطولة سيرياس الدولية ، التى أقيمت سبتمبر الماضى ، و تحتل حاليا لاعبة المنتخب المركز الثانى فى التصنيف العالمى للكاراتيه ، و هو ما يقربها من المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 .
بدأت اللاعبة رحلتها مع الكاراتيه بالصدفة في عمر 6 سنوات، حيث كانت تتدرب في السباحة ثم قررت ترك السباحة والالتحاق بالكاراتيه.
نجحت فى الجمع بين دراستها و ممارسة الرياضة، حيث درست فى كلية الصيدلة ، فى نفس الوقت مثلت مصر فى المحافل الدولية ، وحصدت العديد من البطولات .
كانت هذه تفاصيل خبر جيانا فاروق لاعبة الأهلى ومنتخب الكاراتيه تحتفل بعيد ميلادها الـ 25 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.