شكرا لقرائتكم جيانا فاروق لاعبة الأهلى ومنتخب الكاراتيه تحتفل بعيد ميلادها الـ 25 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

واستطاعت جيانا رغم سنها الصغير أن تحقق الكثير من البطولات و الألقاب ،وصلت إلى 7 ميداليات ذهبية ببطولات العالم و13 ذهبية في البطولات الدولية الأخرى إضافة إلى 15 ميدالية فضية.

وكانت اخر بطولة حققتها جيانا فاروق ذهبية بطولة سيرياس الدولية ، التى أقيمت سبتمبر الماضى ، و تحتل حاليا لاعبة المنتخب المركز الثانى فى التصنيف العالمى للكاراتيه ، و هو ما يقربها من المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 .

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بدأت اللاعبة رحلتها مع الكاراتيه بالصدفة في عمر 6 سنوات، حيث كانت تتدرب في السباحة ثم قررت ترك السباحة والالتحاق بالكاراتيه.

نجحت فى الجمع بين دراستها و ممارسة الرياضة، حيث درست فى كلية الصيدلة ، فى نفس الوقت مثلت مصر فى المحافل الدولية ، وحصدت العديد من البطولات .