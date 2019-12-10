شكرا لقرائتكم حصاد 2019.. هاشتاج الأهلي الأكثر استخداما على تويتر فى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل النادي الأهلى صدارته لأكثر وسوم "هاشتاجات" أندية كرة القدم استخداما فى مصر خلال العام الجارى 2019 على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكشف "تويتر" فى تقريره السنوى أبرز اللحظات والوسوم والأشخاص الذين تصدروا المحادثات في مصر في العام الجارى 2019 الذى تتبقى أيام قليلة على انتهاءه.



وسوم أندية كرة القدم الأكثر إستخداماً في مصر على تويتر خلال 2019

وجاء النادي الأهلى فى المركز الأول للعام الثالث على التوالى، يليه الزمالك فى المركز الثانى للمرة الثانية على التوالى، فيما احتل الاتحاد السكندرى المركز الثالث.