شكرا لقرائتكم مران الزمالك .. شيكابالا يخضع لاختبار طبي اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويحتل الزمالك المركز الخامس في الدوري برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 12 نقطة من 6 مباريات في جدول الدوري.
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