شكرا لقرائتكم فيفا يقترح تقليص عدد أعضاء مجلس اتحاد الكرة إلى 9 أشخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأرسل اتحاد الكرة خطابات لأندية الجمعية العمومية لإرسال مقترحاتها على اللائحة قبل عقد جمعية عمومية عادية جديدة لمناقشة اللائحة الجديدة تمهيدا لاعتمادها قبل عرضها على الفيفا، خاصة أن الجمعية العمومية العادية الأخيرة التى كان مقررا لها سبتمبر الماضى تم إلغاؤها.

وبدأت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، ملف تعديل لائحة النظام الأساسى للجبلاية والتى ستجرى بناء عليها الانتخابات المقبلة، والمقرر لها عقب انتهاء دورة الألعاب الأولمبية في أغسطس المقبل.. واستقبلت اللجنة مؤخراً سارة ساليمون من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمناقشة التعديلات الجديدة على لائحة اتحاد الكرة وتم الاتفاق على أن تكون التعديلات متوافقة مع قانون الرياضة المصري ولائحة الفيفا.