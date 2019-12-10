شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يزور تدريب منتخبي السلاح والجمباز المقام بالمركز الأوليمبي بالمعادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحفز وزير الرياضة لاعبي منتخب السلاح ومنتخب الجمباز ببذل أقصي ما في وسعهم من جهد، والتركيز الكامل في المعسكرات التدريبية لتحقيق الإنجازات في البطولات المختلفة التي يشاركون بها.
وأكد الدكتور أشرف صبحي على المتابعة الدورية مع الاتحادات الرياضية، ودعمها في تنفيذ برامج الإعداد للاعبي المنتخبات القومية في ضوء سياسة الدولة لدعم اللاعبين ومساندتهم.
ومن جانبهم، أكد اللاعبون عزمهم على تحقيق الانتصارات، ورفع علم مصر في البطولات القادمة، والتأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، بالالتزام بالخطط التدريبية والتركيز في معسكراتهم.
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