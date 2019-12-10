شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يصرف مكافأت الفوز على الجزيرة الإماراتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرفت إدارة الاسماعيلى مكافأة الفوز للاعبين على الجزيرة الاماراتى بالبطولة العربية لتحفيزهم لمواصلة المشوار العربى بنجاح .

وحقق الإسماعيلى فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على الجزيرة الإماراتى بثنائية نظيفة فى لقاء العودة الذى أقيم بينهما باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى دور الـ16 لبطولة العربية، ليتأهل الدراويش لدور الثمانية للبطولة نظرًا لفوزه فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شىء فى لقاء الذهاب

وشدد ” عثمان ” على الجميع بضرورة تحقيق الفوز فى مباراة المقاصة المقبلة من أجل إرضاء الجماهير المتعطشة للإنتصارات والتى تساند اللاعبين بكل قوة فى الفترة الأخيرة.

وأسفرت قرعة دور الـ 8 للبطولة العربية، عن صدام مصرى خالص، سيجمع الاتحاد السكندرى والإسماعيلى، كما أوقعت القرعة الشباب السعودى، فى مواجهة الشرطة العراقى، بينما سيواجه الاتحاد السعودى، نظيره أولمبيك أسفى المغربى، فى حين، سيواجه الرجاء البيضاوى المغربى الفائز من مجموع مواجهتى مباراة الدور ثمن النهائى بين القوة الجوية العراقى، ومولودية الجزائر.

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وفى الدور نصف النهائى، سيواجه الفائز من مباراتى الاتحاد والإسماعيلى، الفائز من مجموع مواجهتي (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).

بينما سيلتقى الفائز من مجموع مواجهتي الشباب السعودى والشرطة العراقى، مع الفائز من الاتحاد السعودى وأولمبيك أسفى المغربى.