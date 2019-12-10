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لاعب وسط أفريقي هدف المقاصة في فترة الانتقالات الشتوية

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جدة - عمرو شويل يبحث الجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة عن لاعب وسط أفريقي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في حالة انهاء أزمة الاستبدال في اتحاد الكرة، حيث يسعي مسئولو نادي مصر للمقاصة لاقناع اتحاد الكرة بفتح الاستبدال في يناير المقبل حتي يتمكن الفريق من ضم لاعبين جدد في ظل اكتمال قائمة الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

 

وقرر الجهاز الفني لفريق المقاصة قرر أن يكون التدعيم في يناير باثنين لاعبين فقط وهما أيمن حفني المنضم للفريق من الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن لم يتم قيده بسبب أزمة الاستبدال أيضا، ولاعب وسط مدافع أفريقي تم اختياره ويتبقي فقط حل ازمة الاستبدال لانهاء إجراءات التعاقد معه.

 

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تأهل فريق مصر للمقاصة الي دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، بعد فوزه بهدفين نظيفين علي فريق فاركو احرزهما همرو مرعي ومحمد مسعد في الدقيقتين 33 و 36 من عمر الشوط الأول في المباراة التي جمعتهما علي استاد السلام ضمن مباريات دور الـ 32 لكأس مصر.

 

سيطر فريق المقاصة علي مجريات الشوط الأول ، وكان الأخطر ووضح فارق الخبرة بين لاعبي المقاصة وفاركو، حتي نجح عمرو مرعي في احراز هدف التقدم في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول لتصبح النتيجة 1/0.

 

 

 

 

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