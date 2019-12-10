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على معلول يعود للأهلي قبل مواجهة حرس الحدود فى الدوري

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جدة - عمرو شويل  

بات على معلول ظهير أيسر الفريق جاهزا للمشاركة مع الأهلي في مباريات الفريق المقبلة بعد غيابه عن التشكيل عدة مباريات للإصابة في العضلة الضامة.

 

وأنهى على معلول البرنامج التأهيلي للتعافي من إصابته الأخيرة تمهيداً للعودة لمباريات الفريق في الفترة المقبلة.

 

وتعرض الظهير التونسي للإصابة في مباراة الاهلي والنجم الساحلى  يوم 29 نوفمبر الماضي بتونس  فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا متأثرا بإصابته في العضلة الضامة.

 

ويعود معلول لتدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة دجلة المقرر لها غداً ، الأربعاء، بإستاد السلام في الدوري الممتاز حيث يتم تجهيز اللاعب لمباراة حرس الحدود المقرر لها الأحد المقبل في الدوري .

 

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وغاب معلول عن مباراه الاهلي وبني سويف بالكأس ولقاء الهلال السوداني ببطولة أفريقيا وسيغيب كذلك عن لقاء الغد أمام دجلة فيما سيكون جاهزاً لمباراة الحدود بنسبة تصل لـ95 %  حسب تأكيدات الجهازين الفني و الطبي للفريق.

تخلص التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي من إصابة الضامة، وبدأ الجري حول الملعب على هامش مران الفريق اليوم الأحد، وذلك استعداداً للعودة لتدريبات الفريق الأحمر، والذي سيكون بمجرد الانتهاء من البرنامج التأهيلي الذي ينفذه اللاعب حاليا.

 

 

 

وغادر علي معلول مباراة النجم الساحلي التونسي في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا متأثرا بإصابته.

 

وبدأ الأهلي ، الاستعداد لمباراة وادي دجلة المقرر لها الاربعاء المقبل بعد راحة 24 ساعة حصل عليها عقب الفوز على الهلال السوداني مساء امس الأول الجمعة على استاد السلام في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتى فاز فيها الاهلي بهدفين لهدف.

 

 

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