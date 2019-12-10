شكرا لقرائتكم على معلول يعود للأهلي قبل مواجهة حرس الحدود فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

بات على معلول ظهير أيسر الفريق جاهزا للمشاركة مع الأهلي في مباريات الفريق المقبلة بعد غيابه عن التشكيل عدة مباريات للإصابة في العضلة الضامة.

وأنهى على معلول البرنامج التأهيلي للتعافي من إصابته الأخيرة تمهيداً للعودة لمباريات الفريق في الفترة المقبلة.

وتعرض الظهير التونسي للإصابة في مباراة الاهلي والنجم الساحلى يوم 29 نوفمبر الماضي بتونس فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا متأثرا بإصابته في العضلة الضامة.

ويعود معلول لتدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة دجلة المقرر لها غداً ، الأربعاء، بإستاد السلام في الدوري الممتاز حيث يتم تجهيز اللاعب لمباراة حرس الحدود المقرر لها الأحد المقبل في الدوري .

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وغاب معلول عن مباراه الاهلي وبني سويف بالكأس ولقاء الهلال السوداني ببطولة أفريقيا وسيغيب كذلك عن لقاء الغد أمام دجلة فيما سيكون جاهزاً لمباراة الحدود بنسبة تصل لـ95 % حسب تأكيدات الجهازين الفني و الطبي للفريق.