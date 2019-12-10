شريف إكرامى ينشر صورة عائلية مع رمضان صبحي وزوجاتهما

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جدة - عمرو شويل

ويختتم فريق الكرة الأول بالأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء قبل مواجهة وادى دجلة المقرر إقامتها غداً الأربعاء، في بطولة الدوري العام.

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وتحدث رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مع لاعبي فريقه على أهمية المباراة، بعد العودة من جديد لاستئناف المشوار المحلي، خاصة وان الفريق يحتل حالياً صدارة جدول ترتيب المسابقة.

ويعكف فايلر ومعاونيه خلال التدريبات الأخيرة على إصلاح الأخطاء التى ظهرت فى الفريق خلال المباريات الأخيرة، وأبرزها إهدار الفرص السهلة وضعف الضغط والارتداد من الحالة الدفاعية للهجومية والعكس، وهى الأمور التي احتاجت عدده محاضرات فنية لحلها.