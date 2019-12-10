- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم شريف إكرامى ينشر صورة عائلية مع رمضان صبحي وزوجاتهما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ويختتم فريق الكرة الأول بالأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء قبل مواجهة وادى دجلة المقرر إقامتها غداً الأربعاء، في بطولة الدوري العام.
وتحدث رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مع لاعبي فريقه على أهمية المباراة، بعد العودة من جديد لاستئناف المشوار المحلي، خاصة وان الفريق يحتل حالياً صدارة جدول ترتيب المسابقة.
ويعكف فايلر ومعاونيه خلال التدريبات الأخيرة على إصلاح الأخطاء التى ظهرت فى الفريق خلال المباريات الأخيرة، وأبرزها إهدار الفرص السهلة وضعف الضغط والارتداد من الحالة الدفاعية للهجومية والعكس، وهى الأمور التي احتاجت عدده محاضرات فنية لحلها.
كانت هذه تفاصيل خبر شريف إكرامى ينشر صورة عائلية مع رمضان صبحي وزوجاتهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.