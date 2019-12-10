شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا بالقاهرة استعداداً للمقاصة بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينهى اليوم الثلاثاء فريق الإسماعيلي بقيادة أدهم السلحدار استعداداته لمواجهة المقاصة حيث يخوض مرانه الأخير ثم يتوجه للقاهرة للدخول فى معسكر مغلق استعداداً للمباراة . ويلتقي الإسماعيلي بفريق مصر للمقاصة، غداً الاربعاء على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 7 من الدوري المصري الممتاز. Advertisements وعبر الدراويش لدور الــ16 بكأس مصر اثر الفوز على الاعلاميين بثنائية من توقيع محمد مخلوف وبيكيتى سيلفا ليضرب موعداً مع بيراميدز. كان الإسماعيلى قد حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على الجزيرة الإماراتى بثنائية نظيفة فى لقاء العودة الذى أقيم بينهما باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى دور الـ16 لبطولة العربية، ليتأهل الدراويش لدور الثمانية للبطولة نظرًا لفوزه فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شىء فى لقاء الذهاب.

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