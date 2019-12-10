شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يبدأ الإستعداد لمواجهة الزمالك بالدوري اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستأنف فى الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء فريق طلائع الجيش بقيادة طارق يحيى تدريباته بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين أمس الاثنين عقب الفوز على دكرنس بهدف دون رد فى دور الـ 32 لبطولة كأس مصر سجله حسام باولو .

ويستعد طلائع الجيش لمواجهة الزمالك المقرر لها الاثنين المقبل بالجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام على ستاد الجيش بالسويس .

وخسر الطلائع مباراته الاخيرة بالدوري أمام سموحة بهدفين مقابل هدف بينما تأجلت مباراته مع اسوان فى الجولة السابعة للمسابقة .

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ويبحث فريق الطلائع عن استمرار مسيرة الانتصارات بعد تحقيقه الفوز الاول هذا الموسم فى بطولة كأس مصر بينما لم يحقق الفوز حتى الان فى بطولة الدوري

ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات تعادل فى 4 وخسر 2 وسجل لاعبيه 4 اهداف وتلقت شباكه 6 اهداف .