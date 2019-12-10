شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يبدأ الإستعداد لمواجهة الزمالك بالدوري اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وخسر الطلائع مباراته الاخيرة بالدوري أمام سموحة بهدفين مقابل هدف بينما تأجلت مباراته مع اسوان فى الجولة السابعة للمسابقة .
ويحتل طلائع الجيش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات تعادل فى 4 وخسر 2 وسجل لاعبيه 4 اهداف وتلقت شباكه 6 اهداف .
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