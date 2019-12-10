شكرا لقرائتكم لامبارد يبحث عن تحقيق تشيلسي أول فوز أوروبي على أرضه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال فرانك لامبارد مدرب تشيلسي إن آخر مباراة له في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ضد ليل يوم الثلاثاء ستمثل أكبر اختبار لفريقه هذا الموسم حتى الآن، إذ يتطلع لأول فوز على أرضه والوصول لأدوار خروج المغلوب.

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في المجموعة الثامنة برصيد ثماني نقاط بالتساوي مع فالنسيا صاحب المركز الثاني ويبتعد بنقطتين خلف أياكس أمستردام المتصدر لكن الفريق الانجليزي جمع نقطة واحدة من مباراتين على أرضه في دوري الأبطال هذا الموسم، ويمكن لفريق لامبارد التأهل لدور 16 بفوزه على ليل أو اذا تعادل مع ضيفه الفرنسي بشرط فوز أياكس على فالنسيا.

Advertisements

وأبلغ لامبارد مؤتمرا صحفيا اوم الاثنين قبل المباراة التي يعتبرها الأكثر أهمية منذ تولى القيادة: أدرك جيدا مستوى تشيلسي على أرضه واعتقد أن التأهل سيكون انجازا جيدا، وأعرف أن التوقعات تدفعنا للعبور للدور المقبل لكننا في مجموعة صعبة وواجهنا بعض الصعوبات بسبب تشكيلتنا الشابة والخسارة في أول مباراة.

وشدد على أن الهزيمة 3-1 من إيفرتون في الدوري الانجليزي الممتاز يوم السبت لن تغير خطط التعاقدات بعد رفع الحظر عن النادي ليتمكن من ضم لاعبين جدد في الشهر المقبل، وتابع: يجب توخي الحذر وألا نتعجل في التصرف بعد رفع العقوبة وبعد الهزيمة من إيفرتون، من السهل استنتاج حاجتنا للإنفاق. لدينا تشكيلة قوية أؤمن بها لكن يجب النظر إلى إمكانية تعزيز الصفوف والبحث عن فرصة للتحسن.

ونال لامبارد دفعة بعودة المدافع أنطونيو روديغر، الذي خاض 45 دقيقة فقط هذا الموسم، من الإصابة بينما يستمر استبعاد فيكايو توموري والمهاجم أوليفييه جيرو.