لاعبة الكاراتيه جيانا فاروق تحتفل اليوم بعيد ميلادها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم جيانا فاروق لاعبة النادى الأهلى ومنتخب الكاراتيه بعيد ميلادها الخامس والعشرون حيث أنها من مواليد 10 ديسمبرعام 1994 .
واستطاعت جيانا رغم سنها الصغير أن تحقق الكثيرمن البطولات و الألقاب ،وصلت إلى 7 ميداليات ذهبية ببطولات العالم و13 ذهبية في البطولات الدولية الأخرى إضافة إلى 15 ميدالية فضية.
بطلة الكاراتيه
وكانت آخر بطولة حققتها جيانا فاروق ذهبية سيرياس الدولية، التى أقيمت سبتمبر الماضى، و تحتل حاليا لاعبة المنتخب المركز الثانى فى التصنيف العالمى للكاراتيه، و هوما يقربها من المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 .
جيانا فاروق 2
بدأت اللاعبة رحلتها مع الكاراتيه بالصدفة في عمر 6 سنوات، حيث كانت تتدرب في السباحة ثم قررت تركها والالتحاق بالكاراتيه.
جيانا فاروق
نجحت فى الجمع بين دراستها و ممارسة الرياضة، حيث درست فى كلية الصيدلة، فى نفس الوقت مثلت مصر فى المحافل الدولية، وحصدت العديد من البطولات .
جيانا ووالدها
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