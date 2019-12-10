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لاعبة الكاراتيه جيانا فاروق تحتفل اليوم بعيد ميلادها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم جيانا فاروق لاعبة النادى الأهلى ومنتخب الكاراتيه بعيد ميلادها الخامس والعشرون حيث أنها من مواليد 10 ديسمبرعام 1994 .

واستطاعت جيانا رغم سنها الصغير أن تحقق الكثيرمن البطولات و الألقاب ،وصلت إلى  7 ميداليات ذهبية ببطولات العالم و13 ذهبية في البطولات الدولية الأخرى إضافة إلى 15 ميدالية فضية.

بطلة الكاراتيه
بطلة الكاراتيه

 

وكانت آخر بطولة حققتها جيانا فاروق ذهبية سيرياس الدولية، التى أقيمت سبتمبر الماضى، و تحتل حاليا لاعبة المنتخب المركز الثانى فى التصنيف العالمى للكاراتيه، و هوما يقربها من المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 .

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جيانا فاروق 2
جيانا فاروق 2

 

بدأت اللاعبة رحلتها مع الكاراتيه بالصدفة في عمر 6 سنوات، حيث كانت تتدرب في السباحة ثم قررت تركها والالتحاق بالكاراتيه.

جيانا فاروق
جيانا فاروق

 

نجحت فى الجمع بين دراستها و ممارسة ، حيث درست فى كلية الصيدلة، فى نفس الوقت مثلت مصر فى المحافل الدولية، وحصدت العديد من البطولات .

جيانا ووالدها
جيانا ووالدها
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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