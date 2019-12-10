شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة الكاراتيه جيانا فاروق تحتفل اليوم بعيد ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم جيانا فاروق لاعبة النادى الأهلى ومنتخب الكاراتيه بعيد ميلادها الخامس والعشرون حيث أنها من مواليد 10 ديسمبرعام 1994 .

واستطاعت جيانا رغم سنها الصغير أن تحقق الكثيرمن البطولات و الألقاب ،وصلت إلى 7 ميداليات ذهبية ببطولات العالم و13 ذهبية في البطولات الدولية الأخرى إضافة إلى 15 ميدالية فضية.



بطلة الكاراتيه

وكانت آخر بطولة حققتها جيانا فاروق ذهبية سيرياس الدولية، التى أقيمت سبتمبر الماضى، و تحتل حاليا لاعبة المنتخب المركز الثانى فى التصنيف العالمى للكاراتيه، و هوما يقربها من المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 .

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جيانا فاروق 2

بدأت اللاعبة رحلتها مع الكاراتيه بالصدفة في عمر 6 سنوات، حيث كانت تتدرب في السباحة ثم قررت تركها والالتحاق بالكاراتيه.



جيانا فاروق

نجحت فى الجمع بين دراستها و ممارسة الرياضة، حيث درست فى كلية الصيدلة، فى نفس الوقت مثلت مصر فى المحافل الدولية، وحصدت العديد من البطولات .