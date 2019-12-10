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وزير الرياضة يشهد تدريب لاعبي منتخبي السلاح والجمباز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على زيارة تدريب منتخبي السلاح والجمباز المقام بالمركز الأوليمبي بالمعادي في إطار استعدادات المنتخبين لمنافسات البطولات القادمة.

 

وحفز  وزير الرياضة لاعبي منتخب السلاح ومنتخب الجمباز ببذل أقصي ما في وسعهم من جهد، والتركيز الكامل في المعسكرات التدريبية لتحقيق الإنجازات في البطولات المختلفة التي يشاركون بها.

 

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وأكد الدكتور أشرف صبحي على  المتابعة الدورية مع الاتحادات ، ودعمها في تنفيذ برامج الإعداد للاعبي المنتخبات القومية في ضوء سياسة الدولة لدعم اللاعبين ومساندتهم.

 

ومن جانبهم، أكد اللاعبون عزمهم على تحقيق الانتصارات، ورفع علم مصر في البطولات القادمة، والتأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، بالالتزام بالخطط التدريبية والتركيز في معسكراتهم.

 

 

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