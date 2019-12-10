شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد تدريب لاعبي منتخبي السلاح والجمباز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وحفز وزير الرياضة لاعبي منتخب السلاح ومنتخب الجمباز ببذل أقصي ما في وسعهم من جهد، والتركيز الكامل في المعسكرات التدريبية لتحقيق الإنجازات في البطولات المختلفة التي يشاركون بها.
وأكد الدكتور أشرف صبحي على المتابعة الدورية مع الاتحادات الرياضية، ودعمها في تنفيذ برامج الإعداد للاعبي المنتخبات القومية في ضوء سياسة الدولة لدعم اللاعبين ومساندتهم.
ومن جانبهم، أكد اللاعبون عزمهم على تحقيق الانتصارات، ورفع علم مصر في البطولات القادمة، والتأهل لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، بالالتزام بالخطط التدريبية والتركيز في معسكراتهم.
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