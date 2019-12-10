شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يخضع لاختبار طبي اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك ، لاختبار طبي اليوم علي هامش مران الفريق ، استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها غدا علي استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة السابعة في الدوري.

كان شيكابالا قد غاب عن مران الزمالك أمس بسبب تعرضه لنزلة برد حادة وارتفاع في درجة الحرارة ، وسيحدد الجهاز الطبي للفريق بقيادة محمد أسامة إمكانية مشاركة شيكابالا في مباراة بيراميدز عقب مران اليوم، علي ان يكون القرار النهائي للجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي كارتيرون.

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ويحتل الزمالك المركز الخامس في الدوري برصيد 10 نقاط من 5 مباريات، فيما يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 12 نقطة من 6 مباريات في جدول الدوري.