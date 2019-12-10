شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلى يصرف مكافأة الفوز على الجزيرة الاماراتى للاعبيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرفت إدارة نادي الاسماعيلى للاعبين مكافأة فوز الفريق على الجزيرة الاماراتى في البطولة العربية لتحفيز اللاعبين لمواصلة المشوار العربى بنجاح .

كان الإسماعيلى قد حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على الجزيرة الإماراتى بثنائية نظيفة فى لقاء العودة الذى أقيم بينهما باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى دور الـ16 لبطولة العربية، ليتأهل الدراويش لدورالثمانية للبطولة نظرًا لفوزه فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شىء

وشدد ابراهيم عثمان رئيس النادب على الجميع بضرورة تحقيق الفوز فى مباراة المقاصة المقبلة من أجل إرضاء الجماهير المتعطشة للانتصارات والتى تساند اللاعبين بكل قوة فى الفترة الأخيرة.

وأسفرت قرعة دور الـ 8 للبطولة العربية، عن صدام مصرى خالص، سيجمع الاتحاد السكندرى والإسماعيلى، كما أوقعت القرعة الشباب السعودى، فى مواجهة الشرطة العراقى، بينما سيواجه الاتحاد السعودى، نظيره أولمبيك أسفى المغربى.

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فى حين، سيواجه الرجاء البيضاوى المغربى الفائز من مجموع مواجهتى مباراة الدور ثمن النهائى بين القوة الجوية العراقى، ومولودية الجزائر.

وفى الدور نصف النهائى، سيواجه الفائز من مباراتى الاتحاد والإسماعيلى، الفائز من مجموع مواجهتي (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).

بينما سيلتقى الفائز من مجموع مواجهتي الشباب السعودى والشرطة العراقى، مع الفائز من الاتحاد السعودى وأولمبيك أسفى المغربى.

ويحلم عشاق الإسماعيلى بمواصلة النتائج الجيدة بالبطولة العربية لاستمرار حلم الفوز باللقب والصعود لمنصات التتويج التى غاب عنها الدراويش منذ 17 عامًا، ويتسلح النادى الأصفر بالصفقات الجديدة التى أبرمها والتى أحدثت تغييرًا جذريًا فى شكل الفريق الأصفر.