الأهلى يستعيد على معلول أمام حرس الحدود

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وأنهى على معلول البرنامج التأهيلي للتعافي من إصابته الأخيرة تمهيداً للعودة لمباريات الفريق في الفترة المقبلة.
وتعرض الظهير التونسي للإصابة في مباراة الاهلي والنجم الساحلى يوم 29 نوفمبر الماضي بتونس فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا متأثرا بإصابته في العضلة الضامة.
ويعود معلول لتدريبات الفريق الجماعية عقب مباراة دجلة المقرر لها غداً ، الأربعاء، بإستاد السلام في الدوري الممتاز حيث يتم تجهيز اللاعب لمباراة حرس الحدود المقرر لها الأحد المقبل في الدوري.
وغاب معلول عن مباراه الاهلي وبني سويف بالكأس ولقاء الهلال السوداني ببطولة أفريقيا وسيغيب كذلك عن لقاء الغد أمام دجلة فيما سيكون جاهزاً لمباراة الحدود بنسبة تصل لـ95 % حسب تأكيدات الجهازين الفني و الطبي للفريق.
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