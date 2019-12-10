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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أحدث إطلالات عائلة رمضان صبحى وشريف إكرامى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر شريف إكرامى حارس مرمى النادى الاهلى صورة عبر حسابه على انسجرام تجمعه بزوجته وشقيقتها ورمضان صبحى لاعب الاهلى وزوجته حبيبة إكرامى .
ويختتم فريق الكرة الأول بالأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء قبل مواجهة وادى دجلة المقرر إقامتها غداً الأربعاء، في بطولة الدوري العام.
وتحدث رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مع لاعبي فريقه على أهمية المباراة، بعد العودة من جديد لاستئناف المشوار المحلي، خاصة وان الفريق يحتل حالياً صدارة جدول ترتيب المسابقة.
ويعكف فايلر ومعاونيه خلال التدريبات الأخيرة على إصلاح الأخطاء التى ظهرت فى الفريق خلال المباريات الأخيرة، وأبرزها إهدار الفرص السهلة وضعف الضغط والارتداد من الحالة الدفاعية للهجومية والعكس، وهى الأمور التي احتاجت عدده محاضرات فنية لحلها.
عائلة اكرامى ورمضان صبحى
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