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المقاصة يضم لاعب وسط أفريقي مع أيمن حفني في حال انهاء أزمة الاستبدال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني لفريق مصر للمقاصة علي ضم لاعب وسط أفريقي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في حالة انهاء أزمة الاستبدال في اتحاد الكرة، حيث يسعي مسئولو نادي مصر للمقاصة لاقناع اتحاد الكرة بفتح الاستبدال في يناير المقبل حتي يتمكن الفريق من ضم لاعبين جدد في ظل اكتمال قائمة الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

الجهاز الفني لفريق المقاصة قرر أن يكون التدعيم في يناير باثنين لاعبين فقط وهما أيمن حفني المنضم للفريق من الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية ولكن لم يتم قيده بسبب أزمة الاستبدال أيضا، ولاعب وسط مدافع أفريقي تم اختياره ويتبقي فقط حل ازمة الاستبدال لانهاء إجراءات التعاقد معه.

 

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