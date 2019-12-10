اليوم.. الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا بالقاهرة استعداداً للمقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينهى اليوم الثلاثاء فريق الاسماعيلى بقيادة أدهم السلحدار استعداداته لمواجهة المقاصة حيث يخوض مرانه الأخير ثم يتوجه للقاهرة للدخول فى معسكر مغلق استعداداً للمباراة . ويلتقي الإسماعيلي بفريق مصر للمقاصة، غداً الأربعاء على ملعب الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة 7 من الدوري المصري الممتاز. وعبر الدراويش لدور الــ16 بكأس مصر إثر الفوز على الإعلاميين بثنائية من توقيع محمد مخلوف وبيكيتى سيلفا ليضرب موعداً مع بيراميدز. كان الإسماعيلى قد حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على الجزيرة الإماراتى بثنائية نظيفة فى لقاء العودة الذى أقيم بينهما باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى دور الـ16 لبطولة العربية، ليتأهل الدراويش لدور الثمانية للبطولة نظرًا لفوزه فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شىء فى لقاء الذهاب.

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