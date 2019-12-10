قصة صور .. بن شرقى خاطف قلوب الزملكاوية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن أشرف بن شرقى المغربى المحترف فى صفوف الزمالك نجح بقوة فى خطف قلوب الزملكاوية بعدما نجح فى استعادة ذاكرة تسجيل الأهداف مجددًا، خاصة أنه سجل هدفين فى مرمى أول أغسطس الأنجولى ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.
كما أنه سجل هدفين أيضًا أمام الشرقية فى دور الـ32 بكأس مصر، ليحفر اسمه بحروف من ذهب بعد استعادة الانتصارات للزمالك مرة أخرى.
انضم بن شرقى إلى صفوف الزمالك مطلع الموسم الجارى، وسط طموحات كبيرة لتحقيقها فى قلعة ميت عقبة، حيث يرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح العزيمة والإصرار على ملامح النجم المغربى فى الصور التالية:
بن شرقى
أشرف بن شرقى
بن رقى فى نزهة أوروبية
بن شرقى بالنظارة الشمسية
بن شرقى فى باريس
اشرف بن شرقى بقميص الزمالك
بن شرقى فىالعمرة
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