شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. بن شرقى خاطف قلوب الزملكاوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن أشرف بن شرقى المغربى المحترف فى صفوف الزمالك نجح بقوة فى خطف قلوب الزملكاوية بعدما نجح فى استعادة ذاكرة تسجيل الأهداف مجددًا، خاصة أنه سجل هدفين فى مرمى أول أغسطس الأنجولى ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

كما أنه سجل هدفين أيضًا أمام الشرقية فى دور الـ32 بكأس مصر، ليحفر اسمه بحروف من ذهب بعد استعادة الانتصارات للزمالك مرة أخرى.

انضم بن شرقى إلى صفوف الزمالك مطلع الموسم الجارى، وسط طموحات كبيرة لتحقيقها فى قلعة ميت عقبة، حيث يرصد الخليج 365 لقطات توضح ملامح العزيمة والإصرار على ملامح النجم المغربى فى الصور التالية:

بن شرقى

Advertisements



أشرف بن شرقى



بن رقى فى نزهة أوروبية



بن شرقى بالنظارة الشمسية



بن شرقى فى باريس



اشرف بن شرقى بقميص الزمالك