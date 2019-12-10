شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض ضم مدافع الإنتاج الحربى فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشح أحد وكلاء اللاعبين، محمود البدري مدافع الإنتاج الحربي، للانضمام إلى صفوف الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير المقبل، بعد ترشيح اللاعب للانضمام إلى صفوف الأهلي في وقت سابق، عقب ظهوره بمستوى جيد مع فريقه خلال الموسم الماضي.

ورفض مسئولو النادي الأبيض إتمام تلك الصفقة في شهر يناير لعدم حاجة الفريق إلى مساك خلال الوقت الحالي لامتلاك الرباعي محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود الونش ومحمد عبد السلام بجانب بحث الأبيض عن استعادة مهاجمه الكونغولي كابونجو كاسونجو أو ضم لاعب وسط مدافع في فترة الانتقالات الشتوية.

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وكشف مصدر مسئول بالزمالك في القلعة البيضاء عن أن النادي لن يفرط في خدمات أي لاعب من لاعبيه الأساسيين في انتقالات الشتاء بأي صورة وسيقوم فقط باستعادة خدمات كاسونجو أو ضم لاعب وسط مع وضع خيار ثالث بضم ظهير أيمن حال استمرار التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق في الانقطاع عن التدريبات والمباريات والذي أعلن عن فسخ تعاقده من طرف واحد وينتظر مسئولو الأبيض خلال الفترة الجارية، موقفه النهائي، قبل تحريك الشكوى الرسمية ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حيث يستغل مسئولو النادي حالة غيابه لإثبات انقطاعه عن الفريق قبل تقديم الشكوى الرسمية في ظل بحث مجلس الإدارة برئاسة مرتضي منصور حول ضمان حقوق النادي في اللاعب التونسي الذي تغيب عن آخر مباراتين للأبيض أمام الشرقية في كأس مصر ثم لقاء أول أغسطس الأنجولي الذي جمع الفريقين، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.