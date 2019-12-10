اخبار الرياضه

الزمالك يرفض ضم مدافع الإنتاج الحربى فى الشتاء

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض ضم مدافع الإنتاج الحربى فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشح أحد وكلاء اللاعبين، محمود البدري مدافع الإنتاج الحربي، للانضمام إلى صفوف الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير المقبل، بعد ترشيح اللاعب للانضمام إلى صفوف الأهلي في وقت سابق، عقب ظهوره بمستوى جيد مع فريقه خلال الموسم الماضي.

ورفض مسئولو النادي الأبيض إتمام تلك الصفقة في شهر يناير لعدم حاجة الفريق إلى مساك خلال الوقت الحالي لامتلاك الرباعي محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود الونش ومحمد عبد السلام بجانب بحث الأبيض عن استعادة مهاجمه الكونغولي كابونجو كاسونجو أو ضم لاعب وسط مدافع في فترة الانتقالات الشتوية.

Advertisements

وكشف مصدر مسئول بالزمالك في القلعة البيضاء عن أن النادي لن يفرط في خدمات أي لاعب من لاعبيه الأساسيين في انتقالات الشتاء بأي صورة وسيقوم فقط باستعادة خدمات كاسونجو أو ضم لاعب وسط مع وضع خيار ثالث بضم ظهير أيمن حال استمرار التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق في الانقطاع عن التدريبات والمباريات والذي أعلن عن فسخ تعاقده من طرف واحد وينتظر مسئولو الأبيض خلال الفترة الجارية، موقفه النهائي، قبل تحريك الشكوى الرسمية ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حيث يستغل مسئولو النادي حالة غيابه لإثبات انقطاعه عن الفريق قبل تقديم الشكوى الرسمية في ظل بحث مجلس الإدارة برئاسة مرتضي منصور حول ضمان حقوق النادي في اللاعب التونسي الذي تغيب عن آخر مباراتين للأبيض أمام الشرقية في كأس مصر ثم لقاء أول أغسطس الأنجولي الذي جمع الفريقين، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يرفض ضم مدافع الإنتاج الحربى فى الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا