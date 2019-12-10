بالمواعيد والقنوات الناقلة .. جولة حاسمه بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: يشهد اليوم الثلاثاء عددًا من المباريات التي من المتوقع أن تكون قمة في الإثارة لاسيما على الصعيد الدولي حيث مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وإليكم مواعيد والقنوات الناقلة لمباريات يوم الثلاثاء: الدوري المصري: الجونة - إنبي - 5:00 (On Sport) الانتاج الحربي - سموحة 17:30 (On Sport) دوري أبطال أوروبا: ريد بول سالزبورج - ليفربول 7:55 (بي إن سبورت 1) Advertisements نابولي - جينك - 7:55 (بي إن سبورت 2) ليون - لايبزيج 10:00 (بي إن سبورت 6) تشيلسي - ليل 10:00 (بي إن سبورت 2) بروسيا دورتموند - سلافيا براج 10:00 (بي إن سبورت 5) إنتر - برشلونة 10:00 (بي إن سبورت 1) أياكس - فالنسيا 10:00 (بي إن سبورت 3) بنفيكا - زينيت 10:00 (بي إن سبورت 4)

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