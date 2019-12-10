رياضة | نجم برشلونة مرشح للانتقال إلى مانشستر سيتي في يناير المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة مرشح للانتقال إلى مانشستر سيتي في يناير المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية فرنسية بأن جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي مهتماً بالتعاقد مع الفرنسي صامويل أومتيتي نجم دفاع برشلونة الذي أصبح هدفاً لأندية كلا من مانشستر يونايتد وتشيلسي بعد شفاءه التام من مشاكل الركبة التي لاحقته منذ العام الماضي.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي وضع صامويل أومتيتي مدافع برشلونة على رأس اهتماماته من أجل تدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن جوارديولا يعاني من أزمة دفاعية كبيرة إصابة نجم الفريق ايميريك لابورت مما دفع المدير الفني الإسباني لبحث فكرة التعاقد مع أومتيتي الذي تعافى بشكل كبيى من إصابته في الركبة والتي لاحقته منذ الموسم الماضي.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن أومتيتي خاض قبل مواجهة مايوركا مبارتين متتالين دون أية مشاكل تذكر وهو شئ لم يفعله المدافع الفرنسي منذ أوائل عام 2018 وسط معلومات تؤكد رغبة كلا من مانشستر يونايتد وتشيلسي في التعاقد معه.

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وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن أومتيتي لا يبدو مهتماً بالرحيل عن برشلونة ويفضل البقاء والقتال من أجل استعادة مقعده الأساسي في تشكيلة البلوجرانا الذي انضم إلى صفوفه عام 2016 ولعب بصحبته 103 أهداف محرزاً خلالها هدفين.

وحدد برشلونة الإسباني في الشهر الماضي بديل الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع الفريق لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة يستهدف التعاقد مع السلوفاكي ميلان سكرينيار مدافع نادي إنتر ميلان الإسباني في يناير القادم.

وأكدت الصحيفة أن نادي برشلونة يرغب في التعاقد مع سكرينيار في الشتاء القادم ليكون بديلا للمدافع أومتيتي.

وأشارت الصحيفة إلى أن سكرينيار سيكون بديلا لأومتيتي بسبب كثرة إصاباته مع الفريق حيث أن ركبته أصبحت لا تتحمل الحمل الذي تحتاجه المباريات والتدريبات والعملية الجراحية لا تعتبر حل بالنسبة له.