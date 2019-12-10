شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يقرر صرف مكافأة خاصة لرباعى المنتخب الأولمبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاء هذا القرار من أجل تحفيز الرباعى على مواصلة التألق الدولى وإعلاء اسم الدراويش فى المحافل الدولية.
ووجه رئيس الإسماعيلي، خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام والتكاتف فى المرحلة المقبلة من أجل تعديل مسار الفريق فى المسابقة المحلية وتحقيق الصعود للدور قبل النهائى فى البطولة العربية.
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