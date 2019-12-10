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الإسماعيلي يقرر صرف مكافأة خاصة لرباعى المنتخب الأولمبي

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جدة - عمرو شويل قررت إدارة النادى الإسماعيلى صرف مكافأة لرباعى المنتخب الأولمبي، "عبد الرحمن مجدى ، محمد صادق ، وجيه عبد الحكيم وأحمدأيمن " بعد حصولهم على بطولة أفريقيا وتحقيق الصعود لأولمبياد طوكيو القادمة. 

 

وجاء هذا القرار من أجل تحفيز الرباعى على مواصلة التألق الدولى وإعلاء اسم الدراويش فى المحافل الدولية.

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وحرص رئيس الإسماعيلى، على تكريم رباعى المنتخب الأولمبي، كما اجتماعا مع الجهاز الفنى ولاعبى الفريق داخل أروقة النادى بحضور المهندس تامر موسى عضو مجلس الادارة ، عبد الرحمن أنوس عضو اللجنة الفنية بالاضافة الى محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات.

 

ووجه رئيس الإسماعيلي، خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام والتكاتف فى المرحلة المقبلة من أجل تعديل مسار الفريق فى المسابقة المحلية وتحقيق الصعود للدور قبل النهائى فى البطولة العربية.

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