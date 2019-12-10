شكرا لقرائتكم هل يضم الزمالك محمود البدري في الانتقالات الشتوية المقبلة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رشح أحد وكلاء اللاعبين، محمود البدري مدافع الإنتاج الحربي، للانضمام إلي صفوف الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير القادم، بعد ترشيح اللاعب للانضمام إلي صفوف الأهلي في وقت سابق، عقب ظهوره بمستوي جيد مع فريقه خلال الموسم الماضي .

ورفض مسؤولو النادي الأبيض إتمام تلك الصفقة في شهر يناير لعدم حاجة الفريق إلي مساك خلال الوقت الحالي لامتلاك الرباعي محمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمود الونش ومحمد عبد السلام بجانب بحث الأبيض عن استعادة مهاجمه الكونغولي كابونجو كاسونجو أو ضم لاعب وسط مدافع في فترة الانتقالات الشتوية.

وكشف مصدر مسؤول بالزمالك في القلعة البيضاء إن النادي لن يفرط في خدمات أي لاعب من لاعبيه الأساسيين في انتقالات الشتاء بأي صورة وسيقوم فقط باستعادة خدمات كاسونجو أو ضم لاعب وسط مع وضع خيار ثالث بضم ظهير أيمن حال استمرار التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق في الانقطاع عن التدريبات والمباريات والذي أعلن عن فسخ تعاقده من طرف واحد وينتظر مسؤولو الأبيض خلال الفترة الجارية، موقفه النهائي، قبل تحريك الشكوي الرسمية ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حيث يستغل مسؤولو النادي حالة غيابه لإثبات انقطاعه عن الفريق قبل تقديم الشكوي الرسمية في ظل بحث مجلس الإدارة برئاسة مرتضي منصور حول ضمان حقوق النادي في اللاعب التونسي الذي تغيب عن آخر مباراتين للأبيض أمام الشرقية في كأس مصر ثم لقاء أول أغسطس الأنجولي الذي جمع الفريقان، في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.