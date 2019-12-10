شكرا لقرائتكم تخطيط الأهلي تواصل اجتماعاتها مع فايلر لحسم عدد من الملفات.. اعرف التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اجتماعات متواصلة تعقدها لجنة التخطيط بالأهلي مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق، لحسم عدد من الملفات الهامة، والتي يعد أبرزها ملف الصفقات الشتوية واللاعبين الرحلين، ووضع استراتيجية منظومة الكرة خلال الفترة المقبلة.
وعلم الخليج 365 أن فايلر طلب بشكل صريح التعاقد مع مهاجم أجنبي مميز، مقترحاً على الإدارة الحمراء التعاقد مع النيجيري ايليكي مهاجم لوزيرن، والذي أشرف فايلر على تدريبه خلال فترة تدريبه للفريق السويسري قبل توقيعه للأهلي مطلع الموسم الجاري، في الوقت الذي لم يحسم فايلر موقفه من مركز الصفقة الثانية التي يحق للنادي الأهلي ابرامها.
واستقر فايلر في البداية على التعاقد مع جناح مهاجم بجانب المهاجم الصريح، إلا أن الإصابات التي ضربت خط الوسط والدفاع أجبرت فايلر على إعادة التفكير في الأمر ومراجعة حساباته الفنية، قبل ابلاغ الإدارة الحمراء بقراره الأخير فيما يخص الصفقة الثانية في الميركاتو الشتوى.
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